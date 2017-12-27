В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство водителя автобуса, перевозившего детей
27.12.2017, 13:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Из материалов уголовного дела следует, что вечером 25 декабря 2017 года напротив дома 68 по Октябрьской набережной, в ходе дорожного конфликта, обстоятельства которого выясняются, 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана вместе с неустановленной женщиной, напали на водителя автобуса, перевозящего школьников, а также их учителей и родителей в г. Кировск Ленинградской области.
При этом, с целью убийства Мустафаев нанёс потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер".
Потерпевший в тяжёлом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где находится в реанимации.
Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на привлечение указанных лиц к уголовной ответственности.
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, располагающим сведениями о местонахождении Мустафаева и его соучастницы, позвонить по телефонам: 570-66-71 или 02.
Расследование уголовного дела продолжается.
Из материалов уголовного дела следует, что вечером 25 декабря 2017 года напротив дома 68 по Октябрьской набережной, в ходе дорожного конфликта, обстоятельства которого выясняются, 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана вместе с неустановленной женщиной, напали на водителя автобуса, перевозящего школьников, а также их учителей и родителей в г. Кировск Ленинградской области.
При этом, с целью убийства Мустафаев нанёс потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер".
Потерпевший в тяжёлом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где находится в реанимации.
Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на привлечение указанных лиц к уголовной ответственности.
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, располагающим сведениями о местонахождении Мустафаева и его соучастницы, позвонить по телефонам: 570-66-71 или 02.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет России