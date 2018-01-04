Участники федеральных и областных программ получают компенсацию в размере до 50% от фактически произведённых расходов на погашение процентов по ипотечному займу.

"Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года начать реализацию целого комплекса мер для поддержки семей. Глава государства сообщил о продлении программы материнского капитала ещё на три года. В Саратовской области обладатели сертификата на материнский капитал могут получить компенсацию на погашение процентов по ипотечному займу в размере до 55%", - рассказал министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин.

Работникам бюджетной сферы областных и муниципальных учреждений здравоохранения, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта, образования расходы на погашение процентов по кредиту компенсируются полностью.

Педагогическим работникам предоставляется социальная выплата на первоначальный взнос и на компенсацию части процентов.

Всего социальные выплаты по возмещению части расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) предоставлены 9,5 тыс. семей, 55 семьям предоставлены социальные выплаты на осуществление первоначального взноса.

На эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше 279 млн. рублей.