ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объявить войну несанкционированным ледовым переправам предлагает Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России и призывает все надзорные ведомства – от прокуратуры до природоохранных организаций - объединить усилия в этом направлении.

Поводом к такому решению стало происшествие на минувшей неделе в одном из отдалённых районов Иркутской области, где провалились под лёд р. Лена сразу два большегрузных автомобиля – бензовоз и автокран. Случай произошёл на несанкционированной ледовой переправе, которую одно из промышленных предприятий использует для своих нужд.

При подробном разбирательстве выяснилось, что эта промышленная речная дорога работает каждую зиму, но, как показала жизнь, до поры до времени. Благо, обошлось без жертв. Очевидным стал и тот факт, что подобных самодельных переправ только на одной Лене десятки. «Несанкционированная переправа всегда представляет угрозу жизни человека. Мы вынуждены констатировать, что такая ситуация не только в Иркутской области, а повсеместно, практически в каждом регионе», - прокомментировал случай заместитель начальника СРЦ МЧС России генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев.

Руководство СРЦ рекомендовало главным управлениям МЧС России в субъектах Сибири, Урала и Дальнего Востока организовать работу с органами местного самоуправления, старостами населённых пунктов, взаимодействующими структурами и все силы бросить на выявление несанкционированных ледовых переправ. Эту проблему Сибирский региональный центр просит регионы закрыть до конца января. Каждая нелегально действующая переправа должна быть либо обустроена в соответствии с требованиями безопасности и принята в эксплуатацию инспекторами по маломерным судам МЧС России, либо закрыта во избежание очередного несчастного случая.