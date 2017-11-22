ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий открыл Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Копере (Республика Словения) на базе Приморского университета. В присутствии Министра иностранных дел Республики Словении Карла Эрьявеца академик В.А. Садовничий и ректор Приморского университета профессор Драган Марушич подписали Дополнительное соглашение к межуниверситетскому договору о сотрудничестве. Это значимое событие в истории международных научно-образовательных связей.



В ноябре 2016 года было подписано Соглашение о создании научно-образовательного центра МГУ «Ломоносов» на базе Приморского университета, в рамках которого уже работает совместная образовательная программа Московской школы экономики и факультета экономики и менеджмента Приморского университета. 11 февраля 2017 года в рамках официального визита Президента Республики Словения Борута Пахора в Российскую Федерацию ректор МГУ имени М.В.Ломоносова академик В.А. Садовничий и Министр иностранных дел Республики Словении К. Эрьявец подписали Меморандум между Правительством Республики Словения и Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова о принципах создания филиала.



14 сентября 2017 года Правительство Словении приняло постановление о выделении бюджетного финансирования для обеспечения работы Филиала МГУ в г. Копере на 2017 год.



На торжественной церемонии открытия Филиала присутствовали почётные гости: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Словении Доку Гапурович Завгаев, вице-мэр г. Копера Петер Болчич, представители бизнес элиты Словении, Хорватии и Италии и руководители нескольких административных округов.



Хор Приморского университета исполнил на русском языке гимн Московского университета.