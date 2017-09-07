Сегодня ночью на 182-м км в Гагаринском районе Смоленской области в результате столкновения двух большегрузных автомашин и микроавтобуса пятеро человек погибли и трое госпитализированы в районную больницу.

По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля не выбрал безопасной дистанции до двигавшейся впереди в попутном направлении автомашины и совершил с ней столкновение, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом.

В результате столкновения водитель большегруза, водитель и пассажир микроавтобуса, с травмами госпитализированы. Пятеро пассажиров микроавтобуса от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ведётся следствие.