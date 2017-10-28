ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О ходе уборки сахарной свёклы в Республике Татарстан и о проведённой на полях работе под урожай следующего года доложил сегодня на совещании заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Совещание прошло в Доме Правительства РТ, провёл его Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие руководители всех муниципальных образований республики.

Так, по словам Марата Ахметова в республике посеяно свыше 500 тыс. га озимых. Продолжается повсеместно основная обработка почвы. «Нам очень важна и сама обработка почвы, а ещё важнее её углубление, что позволяет использовать максимальное количество весенних талых вод. Соответственно, даже при дефиците летних осадков это дополнительная влага позволит растениям сохранить свой потенциал», - сказал он.

Что касается обработки почвы, то из 2 млн. га пашни обработано 1,8 млн. га (кроме кукурузы и подсолнечника), из них с углублением – 470 тыс. га.

Глава Минсельхоза РТ особо отметил те районы, которые упускают время, что приведёт к том, что значительные площади им придётся сеять по весновспашке, с расчётом на более скромный урожай. Это в том числе Камско-Устьинский район, где обработано лишь 53%, в том числе за неделю 8%, Алексеевский район, где обработано 80%, недельные темпы 9%, Муслюмовский район - 81% и ни одного гектара за неделю, Бавлинский район - 84%, за неделю - 4%.

Марат Ахметов сообщил о том, что уборка сахарной свёклы в республике идёт на последних гектарах. «На утро сегодня осталось менее 2 тыс. га, - сказал он. - Уже сегодня республика впервые за период своего свеклосеяния перешла 3-миллионный рубеж. А несколько лет назад мы мечтали о 2 млн тонн».

Так, уборку сахарной свёклы завершили 12 районов, среди них Сармановский с максимальным объемом 550 тыс. тонн при урожайности 458 ц/га, Заинский – 466 тыс. тонн (урожайность - 451 ц/га); Муслюмовский район – 241 тыс. тонн (470 ц/га).

Наибольшей урожайности достигли в Актанышском районе – 518 ц/га.

В Буинском, Нурлатском, Черемшанском районах осталось убрать от 400 до 700 га сахарной свеклы, в Тетюшах - около 350 га.

«Основную лепту в получение такого высокого урожая внесли наши три инвестора, - отметил Марат Ахметов. - В 3 млн. тонн валовки их основная заслуга. Инвестиции на производство и на переработку дали возможность наращивать нам объемы. Системно и эффективно выстроила работу и в части свёкловодства компания «Агросила». На площади около 35 тыс. га выращено 1,5 млн. тонн свеклы при урожайности 441 ц/га. За ними - половина республиканского урожая. Далее Холдинговая компания «Ак Барс», третий производитель – «Агроинвест».