В Уфе пройдут бесплатные курсы для начинающих предпринимателей
03.09.2017, 09:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 сентября в Уфе, по адресу ул. Кирова, 15, ауд. 102 откроятся бесплатные краткосрочные образовательные курсы для начинающих предпринимателей Башкортостана. Участие в них могут принять начинающие предприниматели, а также граждане, желающие осуществлять предпринимательскую деятельность, студенты выпускных курсов учебных заведений и безработные жители республики.
Курсы направлены на формирование базовых знаний и навыков, которые позволят начинающим предпринимателям организовать ведение бизнеса.
Курсы направлены на формирование базовых знаний и навыков, которые позволят начинающим предпринимателям организовать ведение бизнеса.
Источник: Правительство Башкортостана