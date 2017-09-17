В Видном отменили результаты выборов
17.09.2017, 22:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Видном Ленинского района отменили результаты прошедших 10 сентября выборов, сообщает РИАМО со ссылкой на слова секретаря Московской областной избирательной комиссии Игоря Кудрявина.
"Действительно отменили, на это были веские основания", – сказал Кудрявин, его цитируют в релизе.
В Подмосковье 10 сентября проходили 82 избирательные кампании, включая кампанию по выбору депутата в Мособлдуму, 21 кампанию по выборам глав муниципальных образований и 60 кампаний по выборам представителей в органы местного самоуправления.
В Видном проходили выборы главы муниципального образования и депутатов в городской совет депутатов.
"Действительно отменили, на это были веские основания", – сказал Кудрявин, его цитируют в релизе.
В Подмосковье 10 сентября проходили 82 избирательные кампании, включая кампанию по выбору депутата в Мособлдуму, 21 кампанию по выборам глав муниципальных образований и 60 кампаний по выборам представителей в органы местного самоуправления.
В Видном проходили выборы главы муниципального образования и депутатов в городской совет депутатов.