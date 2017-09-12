В Якутии лесным бизонам установлены спутниковые радио-ошейники

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На днях специалисты ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)», Республиканского зоопарка «Орто-Дойду» и Института биологии и криолитозоны СО РАН в бизонарии «Тымпынай» в Горном улусе провели работы по установке спутниковых радио-ошейников трем лесным бизонам. Использовались дистанционные иммобилизаторы, которые временно обездвиживали животных и позволяли специалистам безопасно проводить вышеуказанные работы. Мечение животных спутниковыми радиоошейниками проводится в рамках подготовительных мероприятий к выпуску экспериментальной партии лесных бизонов в естественную среду обитания на территории Природного парка "Синяя" в Горном улусе. Выпуск животных запланирован на 4 квартал 2017 года. С установленных приборов специалисты смогут наблюдать за передвижением животных в дикой природе.



В связи с многочисленными вопросами и беспокойством общественности по поводу безопасности выпускаемых животных, специалисты ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» разъясняют:



- лесных бизонов выпустят из питомника «Тымпынай» на прилежащую территорию природного парка «Синяя». Парк является особо охраняемой природной территорией, посещение которого строго регламентируется. Парк охраняют опытные госинспекторы;

- на территории выпуска будет ограничена любая охотничья деятельность, кроме регулирования численности крупных хищных животных;

- будут выпущены не все животные, а только малая часть – 30 голов, тогда как поголовье бизонов в питомнике «Тымпынай» составляет 145 особей;

Выпуск выращенных в якутских питомниках животных является важнейшим этапом в проекте реакклиматизации лесного бизона на территории Якутии.

Проект имеет исключительно важное значение не только в сохранении редкого животного, но и развитии республики. Во-первых, при условии достижения достаточного поголовья в свободноживущих популяциях, данный проект внесет значимый вклад в обогащение дикой фауны республики. В будущем появится возможность регламентированного использования бизонов, как охотничьего вида.

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