ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году Якутия приступила к реализации новой системы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии.

Всего на территориях Центральной, Южной, Западной, Центрально-восточной, Северной зоны республики будут определены 5 региональных операторов. На сегодня заключены соглашения с региональными операторами по Западной и Южной зонам. Следующим завершающим этапом будет переход к регулированию тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, начиная с 2018 года.

Особое внимание уделено вопросам подключения к системам инженерной инфраструктуры. На текущую дату целевая модель по технологическому присоединению к тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения исполнена на 100 процентов.

Средний срок процедуры подключения к электрическим сетям достиг 43 дней. Общий срок технологического присоединения с учётом выполнения мероприятий заявителем составил 93 дня.

В результате многолетней работы Правительства Республики Саха (Якутия) с Правительством Российской Федерации с 2017 года введен механизм выравнивания тарифов на электрическую энергию на Дальнем Востоке до базового уровня. В результате этого тарифы на электроэнергию для потребителей республики (кроме населения) снижены на 58 процентов с 1 января 2017 года.

В 2017 году гарантирующим поставщикам электрической энергии предоставлены субсидии в размере 14 466,572 млн. рублей за счет безвозмездных поступлений ПАО «РусГидро» в госбюджет республики.

В октябре 2017 года введена в работу первая очередь Якутской ГРЭС-2 мощностью 193 МВт. Строительство объекта велось с 2014 года. Финансирование осуществлялось за счёт средств федерального бюджета и внебюджетных источников ПАО «РусГидро».

Завершены работы на подстанции 220 кВ «Майя», проведены пусконаладочные работы оборудования, объект готов к включению в работу. В настоящее время подстанция «Майя» и ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС-Нижний Куранах-Томмот-Майя готовы обеспечить резервирование Центрального энергорайона в случае возникновения аварийных ситуаций на ЯГРЭС-2 и ЯГРЭС-1.

В рамках совместной декларации между Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO), Республикой Саха (Якутия) и ПАО «РусГидро» положено начало строительства ветропарка в поселке Тикси Булунского улуса мощностью 900 кВт. Завершение строительства объекта планируется в 2020 году.