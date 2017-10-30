ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту причинения телесных повреждений и истязания 12-летней гражданки Республики Таджикистан (пп. «в», «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ и пп. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

В ходе расследования установлено, что девочка прибыла в город Сургут из Республики Таджикистан в сентябре 2015 года по доверенности от родителей. С этого времени она проживала в семье своих родственников – супружеской пары, у которой было ещё трое малолетних детей.

По версии следствия, в течение длительного времени мужчина и женщина наносили несовершеннолетней родственнице телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории средней тяжести. Учитывая данные обстоятельства следователем регионального СК России 31-летней женщине и 39-летнему мужчине предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и пп. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

В связи с тем, что под тяжестью предъявленного обвинения обвиняемые могли скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также в целях недопущения оказания давления на участников уголовного судопроизводства, в том числе на своих малолетних детей, которые являлись очевидцами преступлений, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следствия. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства дети обвиняемых помещены в соответствующее социальное учреждение. В ходе их осмотра, проведённого врачами, видимых телесных повреждений не выявлено, между тем следствием назначены судебно-медицинские экспертизы, который позволят установить наличие повреждений и травм.

В ходе следствия установлено местонахождение родителей потерпевшей. Её отец работал на территории Иркутской области. В настоящее время он прибыл в Сургут и уже допрашивается следователями. Мама потерпевшей проживает в Республике Таджикистан, в связи с чем следователями будут направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы этого государства для проведения ее допроса.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, причин и условий, способствовавших их совершению. Учитывая, что несовершеннолетняя потерпевшая является гражданкой другой страны и, по имеющимся данным, с 2015 года не выезжала с территории Российской Федерации, следствием будут допрошены работники подразделения по вопросам миграции. В случае установления ненадлежащего исполнения ими обязанностей их действиям (бездействию) будет дана принципиальная правовая оценка.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Председателем Следственного комитета Российской Федерации на контроль в центральном аппарате СК России.