ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Каждая новая встреча Президента РФ Владимира Путина и Президента Турции Реджепа Эрдогана доказывает очевидные позитивные изменения в российско-турецких отношениях. Это результат большой и кропотливой работы двух стран, демонстрация политической ответственности национальных лидеров России и Турции, выстроивших конструктивный диалог. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк по итогам состоявшихся переговоров на высшем уровне в Сочи.

По мнению парламентария, после преодоления сложного периода, двусторонние отношения между двумя странами вновь начинают носить партнёрский характер и открывают новые перспективы сотрудничества в таких важных областях, как региональная безопасность, атомная энергетика, оборонно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, торговля, инвестиционно-банковская сфера, туризм, взаимодействие в сфере СМИ и информационных технологий, широкий спектр предпринимательства.

Крайне важным направлением совместных усилий наших стран-гарантов политического урегулирования в Сирии остается поддержка и дальнейшее продвижение межсирийского диалога, который инициирован Россией и запланирован в Сочи. "Очевидно, что единодушная поддержка со стороны Ирана и Турции необходима для успешной реализации этого крайне сложного процесса восстановления общественного консенсуса в освобожденной от террористов Сирии", - считает депутат.