ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МЧС России с 20 по 26 ноября по всей стране проводит первый этап ежегодной масштабной профилактической операции «Безопасный лёд». Целью данного мероприятия является предупреждение несчастных случаев и формирования навыков безопасного поведения людей на водных объектах в зимний период.

Так, на территории Тюменской области в ходе профилактической операции специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России региона ежедневно проводят рейды по традиционно популярным местам среди рыбаков на водоёмах города Ялуторовска, Ялуторовского и Исетского районов с целью предупреждения происшествий. Любителей подлёдного лова инструктировали о безопасном нахождении на льду, а также вручали информационные памятки.

Рейдовое профилактическое мероприятие прошло в городе Бердске Новосибирской области. Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России выставили на берегу залива временный спасательный пост и организовали наблюдение, сюда же из Новосибирска прибыл мобильный комплекс информирования и оповещения населения.

В период ледостава на территории всей области сотрудниками Главного управления МЧС России по Новосибирской области размещаются запрещающие выход на лёд знаки, проводятся мероприятия по перекрытию выездов для автотранспорта.

В рамках проведения акции «Безопасный лёд» в Камчатском крае школьники и воспитанники детских домов узнали о том, как правильно вести себя на водоёмах в период становления льда.