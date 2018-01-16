ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На столичных водоёмах и в прибережных зонах впервые планируются протестировать беспилотный летательный аппарат нового поколения, который будет следить за безопасностью. Он может передавать видео спасателям в режиме реального времени. В рамках эксперимента коптер планируют запускать над Борисовскими прудами на юге Москвы в начале июня, с открытием купального сезона.

«Изображение будет поступать на мониторы поисково-спасательной станции “Борисовская” и оперативного дежурного ГКУ “Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах”. Спасатели проследят, не купаются ли отдыхающие в неположенных местах, не разводят ли костры. Дежурные смогут увидеть нарушителей, выйти на место происшествия и остановить их», — рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.

По словам Алексея Фурсина, дрон также поможет спасателям вовремя заметить костёр на берегу или тонущего в воде человека. При этом коптер может доставить спасательный жилет. Возможности дрона позволяют перевозить груз весом до 1,5 килограмма, в том числе самонадувающийся спасательный жилет. Он весит около 800 граммов.

Коптер сможет летать над территорией прудов в течение часа без подзарядки. При необходимости аппарат автоматически будет прилетать на зарядную станцию. Подзарядка займёт около часа, а затем беспилотник вновь полетит над водоёмами.

Устройство разработал резидент городского технополиса «Москва» участник конкурса Агентства инноваций Москвы «Открытые запросы».

«Если эксперимент окажется успешным, такие коптеры могут начать патрулировать все пляжи и водоёмы Москвы», — уточнил Алексей Фурсин.