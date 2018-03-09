ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В субботу, 10 марта, в столице местами пройдёт снег, возможна гололедица на дорогах. Температура воздуха составит минус четыре — минус два градуса. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду, передают синоптики.

В воскресенье и понедельник сохранится такая же погода. Во вторник и среду, 13 и 14 марта, немного похолодает. Днём столбики термометров покажут семь градусов ниже нуля, а ночью — минус 12 градусов.

Пешеходам рекомендуют быть осторожнее — на крышах зданий будут образовываться сосульки.