В столице развивается институт долевого строительства
30.11.2017, 22:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почти 100 процентов сделок при покупке строящегося жилья в Москве совершаются по договорам долевого участия. В 2010 году этот показатель составлял менее 50 процентов, сообщил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.
Сегодня в столице заключено более 100,6 тысячи таких договоров. Объем денежных средств, привлеченных в строительство, составляет около одного триллиона рублей.
"Когда закон о долевом строительстве только появился, застройщики отказывались по нему работать, поскольку механизм был неотработанным. И к 2011 году, по нашей статистике, менее половины сделок при покупке строящегося жилья проходило по договорам долевого участия. А к сегодняшнему моменту мы констатируем, что в основном все застройщики перешли к этой форме", - рассказал Александр Гончаров.
По его словам, институт долевого строительства становится все более понятным и гражданам-соинвесторам. "Мы наблюдаем значительный рост количества сделок по договорам долевого участия. Сравнивая с 2016 годом, за девять месяцев 2017-го число сделок по договорам долевого участия равняется общегодовому итогу прошлого года. Это говорит о том, что люди доверяют институту долевого строительства", - подчеркнул он.
Сегодня в столице с привлечением средств граждан возводится 543 объекта. 527 из них строится по договорам долевого участия, 16 - в рамках жилищно-строительных кооперативов.
Сегодня в столице заключено более 100,6 тысячи таких договоров. Объем денежных средств, привлеченных в строительство, составляет около одного триллиона рублей.
"Когда закон о долевом строительстве только появился, застройщики отказывались по нему работать, поскольку механизм был неотработанным. И к 2011 году, по нашей статистике, менее половины сделок при покупке строящегося жилья проходило по договорам долевого участия. А к сегодняшнему моменту мы констатируем, что в основном все застройщики перешли к этой форме", - рассказал Александр Гончаров.
По его словам, институт долевого строительства становится все более понятным и гражданам-соинвесторам. "Мы наблюдаем значительный рост количества сделок по договорам долевого участия. Сравнивая с 2016 годом, за девять месяцев 2017-го число сделок по договорам долевого участия равняется общегодовому итогу прошлого года. Это говорит о том, что люди доверяют институту долевого строительства", - подчеркнул он.
Сегодня в столице с привлечением средств граждан возводится 543 объекта. 527 из них строится по договорам долевого участия, 16 - в рамках жилищно-строительных кооперативов.