Валовый сбор зерна по Татарстану составил почти 4,5 млн. тонн
16.09.2017, 21:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По Татарстану осталось убрать урожай зерновых ещё примерно на 170 тыс. га площадей. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
"Из-за осадков за неделю удалось убрать всего около 110 тыс. га и намолотить 300 тыс. тонн зерна. Это меньше чем за два августовских дня, когда благодаря организованной работе нам удавалось без потерь убирать основные площади", – отметил глава Минсельхозпрода РТ. Каждая новая тонна в закрома Татарстана даётся большим трудом. Но уже можно отметить: собрано почти 4,5 млн. тонн зерна при урожайности 34,3 центнера с гектара, что на 7,3 ц/га больше показателей прошлого года. "Сейчас на том, чтобы собрать весь урожай необходимо сконцентрировать все силы, использовать каждый погожий день", – подчеркнул важность процесса Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Большую урожайность демонстрирует сахарная свёкла. Пока удалось убрать лишь 15 тыс. га, или 21 процент от общих площадей. "Накопано 548 тыс. тонн при урожайности 364 ц/га. Плюс по сравнению с прошлым годом – 50 ц/га. Урожайность будет ещё расти. Все три сахарных завода Татарстана уже перерабатывают поступающий материал. Ежесуточно перерабатывается по 15 тыс. тонн свёклы и с начала уборки произведено 35 тыс. тонн сахарного песка", – привёл цифры Марат Ахметов.
Немного разочаровал картофель – урожайность ниже, чем республика рассчитывала. Но – успокоил министр, дефицита "второго хлеба" не будет. Урожайность в среднем 215 ц/га, и этого достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности татарстанцев.
"Огромный объём работ ещё предстоит по зяблевой обработке почвы. Запаздывание уборочной кампании в этом году повлияло и на темпы проведения этих работ. Из прогнозных 2 млн. га на сегодня обработано только 33 процента – 650 тыс. га", – сообщил глава Минсельхозпрода РТ. Не все хозяйства в полной мере используют свой потенциал, но есть и сложности с тяговой силой – не везде хватает тракторов. С участием бюджета республики была запущена программа по закупке специальной техники. Заключены договоры на 130 единиц, мощностью от 300 лошадиных сил и более, но пока в республику поступило только 50 тракторов.
Уже в эти выходные по всей республике стартовали традиционные сельхозярмарки. Основные торговые площадки развернулись в крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Зеленодольском районе – сюда свою продукцию везут сельхозпроизводители из 33 муниципальных районов Татарстана. Аграрии и животноводы ещё 10 районов организуют еженедельные ярмарки на территории своих райцентров.
"Из-за осадков за неделю удалось убрать всего около 110 тыс. га и намолотить 300 тыс. тонн зерна. Это меньше чем за два августовских дня, когда благодаря организованной работе нам удавалось без потерь убирать основные площади", – отметил глава Минсельхозпрода РТ. Каждая новая тонна в закрома Татарстана даётся большим трудом. Но уже можно отметить: собрано почти 4,5 млн. тонн зерна при урожайности 34,3 центнера с гектара, что на 7,3 ц/га больше показателей прошлого года. "Сейчас на том, чтобы собрать весь урожай необходимо сконцентрировать все силы, использовать каждый погожий день", – подчеркнул важность процесса Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Большую урожайность демонстрирует сахарная свёкла. Пока удалось убрать лишь 15 тыс. га, или 21 процент от общих площадей. "Накопано 548 тыс. тонн при урожайности 364 ц/га. Плюс по сравнению с прошлым годом – 50 ц/га. Урожайность будет ещё расти. Все три сахарных завода Татарстана уже перерабатывают поступающий материал. Ежесуточно перерабатывается по 15 тыс. тонн свёклы и с начала уборки произведено 35 тыс. тонн сахарного песка", – привёл цифры Марат Ахметов.
Немного разочаровал картофель – урожайность ниже, чем республика рассчитывала. Но – успокоил министр, дефицита "второго хлеба" не будет. Урожайность в среднем 215 ц/га, и этого достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности татарстанцев.
"Огромный объём работ ещё предстоит по зяблевой обработке почвы. Запаздывание уборочной кампании в этом году повлияло и на темпы проведения этих работ. Из прогнозных 2 млн. га на сегодня обработано только 33 процента – 650 тыс. га", – сообщил глава Минсельхозпрода РТ. Не все хозяйства в полной мере используют свой потенциал, но есть и сложности с тяговой силой – не везде хватает тракторов. С участием бюджета республики была запущена программа по закупке специальной техники. Заключены договоры на 130 единиц, мощностью от 300 лошадиных сил и более, но пока в республику поступило только 50 тракторов.
Уже в эти выходные по всей республике стартовали традиционные сельхозярмарки. Основные торговые площадки развернулись в крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Зеленодольском районе – сюда свою продукцию везут сельхозпроизводители из 33 муниципальных районов Татарстана. Аграрии и животноводы ещё 10 районов организуют еженедельные ярмарки на территории своих райцентров.
Источник: Правительство Татарстана