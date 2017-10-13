ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сентябре было совершено более 350 тысяч поездок на велосипедах городской системы велопроката. Это рекордная цифра для осеннего месяца. В сентябре прошлого года городские велосипеды брали в аренду в два раза реже. Тогда было совершено более 170 тысяч поездок на двухколесном транспорте.

«Несмотря на понижение температуры воздуха, велопрокат оставался популярным у жителей и гостей столицы в течение всего первого осеннего месяца. При этом велосезон ещё не окончен», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Всего с начала велосезона в этом году совершено 2,2 миллиона поездок. В прошлом году горожане использовали столичный велопрокат 1,6 миллиона раз, в 2015-м — 880 тысяч раз.