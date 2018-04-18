В прошедший вторник парламент Армении утвердил бывшего президента Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. Известие об этом вызвало бурю протестов в Ереване. Своими оценками происходящего с информационным агентством "Ореанда-Новости" поделился эксперт по вопросам международной безопасности Владимир Погосян.Нет, параллелей никаких нет - разные цели и задачи. Армена Саркисяна на пост президента Армении утверждали не в Москве и Ереване, а в Лондоне. Рокировка "Путин - Медведев" была необходима для сохранения устойчивости системы и её укрепления; я имею виду модель, которую выстраивал Владимир Путин, так как было необходимо больше времени для усиления вертикали власти, укрепления в целом системы национальной безопасности, всех её компонент.В Армении совершенно другая ситуация. Там властная элита получила указания полностью переформатировать всю государственную и национальную систему, переподключив пульт управления под Британию. Сама реформа конституции была навязана извне! Сохранение Сержа Саргсяна во власти было необходимо не только внешним силам - таким, как королевская семья Великобритании, которая имеет через власти Армении свой бизнес, но и другим международным финансовым и политическим группам, всем тем, кто стоит рядом и грабит Армению. Сохранение власти Сержа Саргсяна - личная безопасность, безопасность денег и всего окружения. Они прекрасно знают, что в случае потери власти их всех посадят и они потеряют всё! Именно это и заставило их лечь под чужой флаг.Но основная задача, которая поставлена перед властной элитой - полная передача управления государством выпускникам британских и американских вузов, которые уже занимают первые, вторые и третьи эшелоны власти. Серж Саргсян должен только полностью оформить эту модель и потом уйти. Это говорит о том, что российского влияния в Армении почти нет, в стране всего лишь создана иллюзия влияния России. Реально все шаги сверяются с другими посольствами, и при таком развитии дел российского присутствия может не остаться скоро и вовсе.Я приведу такой пример: в Ереване на ребят из нашей команды выходят представители британского посольства, вначале начинают обсуждать что-то, а потом открыто просят поддержать Армена Саркисяна. И всё это происходит задолго до его назначения. Конечно, этим людям ответили отказом! Но самое интересное происходит потом: ровно с таким же разговором, как мне сказали мои друзья, на них выходит человек из России совсем не маленького уровня. Конечно, мои друзья были в шоке, и сказали ему, что две недели назад ровно об этом же их просили британцы, и этот человек быстро сошёл с темы.Я уверен, что Запад имеет здесь в России очень серьёзные позиции из своих людей. Вы их сами назовите, как хотите, кем они являются. Так что параллели тут ставить никак нельзя. Именно ребята из армянской власти делают всё, чтобы антироссийские настроения набирали в Армении обороты, а потом доказывают Москве, что кроме них никто российского влияния или дружбы не удержит.Если Вы ещё раз прочтёте то интервью, то увидите сегодняшний день в Армении. Во-первых, следует понимать, что референдум прошёл с нарушениями, его итоги были сфабрикованы. Во-вторых, последние выборы в парламент были, наверное, самыми грязными в мире. Стоимость голоса - 10000 драм (около 1300 рублей - прим.редакции), имеются многочисленные факты о нарушениях. В-третьих, вновь избранный президент Армен Саркисян нелегитимен, так как при его назначении была полностью нарушена конституция: он не прошёл тест осёдлости, он являлся гражданином Британии и не жил последние 5 лет в Армении.Теперь, если посмотрим, в Армении всё нелегитимно - конституция, парламент, президент. Вся система находится в зоне сильнейшей турбулентности - по сути, государство посадили "на стул с подпалинами ножки", и в любой момент это всё рухнет. При этом сама конституция написана так, что Армения превратилась в самое неустойчивое государство, а писали её далеко за пределами страны. Получается, что сегодня с Арменией никто не может и не должен подписывать ни один межгосударственный документ, любая следующая власть докажет, что старая власть не имела таких полномочий, поскольку была вне закона.Это означает, что в Армению не могут идти инвестиции, кредиты, никто не может подписывать с ними любые соглашения, как с государством, в том числе и военные. Именно это сейчас и будет доказывать армянская оппозиция по всему миру, предупреждая обо всех опасностях. Новая власть это легко докажет в любом международном суде, обвинит всех, что все всё знали, и легко спрыгнет с любых обязательств. ОБСЕ тоже не может вести переговоры с Арменией, то же самое касается ООН и других международных площадок. Вы только представьте, какое давление испытала бы Россия, если бы здесь был такой беспредел! Почему все международные структуры молчат? Да просто потому, что сегодня принцип справедливости заменён на принцип целесообразности.Сейчас утверждено новое положение о Совете Национальной Безопасности. Его функции становятся совершенно другого качества, эта структура может принимать и законы, она не обязана отчитываться, и в СНБ не входит председатель парламента. Как в парламентской республике председатель парламента не входит в состав СНБ?Таким образом, премьер-министр сосредотачивает в своих руках всю власть в одном лице. Армения, на мой взгляд, окончательно скатилась в режим развала. Я знаю почти всё, что касается системы управления и как всё работает. Случись война, страна абсолютно к ней не готова - нет мобилизационного ресурса и, что самое главное, нет экономики. Миграция, высокая смертность (особенно среди мужчин), сердечно-сосудистые заболевания... Мужское население находится постоянно в стрессовой ситуации, рабочих мест нет, семьи нужно кормить. В Армении лучше не думать о том, что заболеешь - уровень коррупции в медицине очень высок, а онкология - на втором месте по смертности.Коррупция просто съела страну, она затронула всю систему государства. Но могу сказать смело, что всё это взорвётся, нынешней группировке всё равно не удастся удержать власть, и этот процесс был запущен ей же. Принцип у этой группировки очень простой - работают с кошельком. Один кошелёк меняют на другой, а эффект тот же, крайне нестабильный.С Пашиняном я лично не знаком, но много о нём знаю. Я не буду давать ему оценку, чтобы не оскорбить тех, кто вышел под его призывы. Но есть очень много настораживающих моментов. Например, с ним пытались обсуждать вопрос объединённых сил, но он отказался. Если он реально что-то хочет изменить, то должен объединяться с другими силами. Если бы другие проводили подобный митинг, то уже бы и стреляли, и арестовывали тысячами.Я, как специалист, вижу технологичность организации митинга. Безусловно, всегда есть риск потери контроля над массовыми акциями протеста, даже если всё просчитано. Конечно, всё это может как нагнетаться, так и сходить на нет. В Армении почти нереально провести "бархатную" революцию, так как власть сама просто так не уйдёт. Если в стране и произойдёт смена режима, то только через очень жёсткий сценарий! Для них потерять власть - вопрос жизни и смерти.Говорить про Пашиняна, как про политика, который может стать главой государства, не приходится. Максимум - государственный чиновник в составе команды. Он не обладает навыками, инструментарием, знанием всего, что касается международной политики, особенно в это сложное время. Он неплох внутри, но этого мало - за ним в страну не придут инвестиции и крупный бизнес. Гражданский договор у него не получился, он ни с кем не договорился. Я не вижу у Пашиняна идеологии и программы, и не стоит его рассматривать, как главу государства. Впрочем, если ситуация выйдет из под контроля, то возможно, что угодно.В любом случае, Пашинян - прозападный политик, его митинги всегда имеют антироссийскую окраску. Но, следует отметить, что с помощью Сержа Саргсяна и, по большому счёту, самой России, антироссийские настроения только нарастают.России теперь крайне важно не совершить ту же ошибку, что и на Украине - нужно вовремя начать работать с другим полем. Потому что в России чуть что, начинается шизофрения - сразу говорят и пишут про новый Майдан. Кого в российской Госдуме тянут за язык кричать, что митинги в Армении организовало американское посольство? Этим совершенно некомпетентным людям лучше молчать, если только они не действуют по указанию своих хозяев из-за рубежа. И именно такая реакция и отдаляет население Армении от России. Я хочу ещё раз сказать, я знаю кто и что делает на этих митингах, и к зарубежным посольствам это не имеет никакого отношения. Зачем Западу это делать? Мне и моему окружению это просто смешно. Людей просто, как говорится, "развели": у власти в Армении уже давно находятся протеже Запада, их привели к власти фактически с многолетнего попустительства России.