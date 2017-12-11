ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В аэропорту главу Российского государства встречал Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси.

Лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам дальнейшего развития российско-египетский отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Состоится также обмен мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня, прежде всего по проблематике обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее в этот день Президент России посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике и поблагодарил российских военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции и обеспечивали её проведение.

Кроме того, Верховный Главнокомандующий приказал приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации.