Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
11.12.2017, 15:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин впервые приехал в Сирию, на российскую авиабазу Хмеймим. Там его встретили глава страны Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировки Сергей Суровикин.
Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии после разгрома террористов "Исламского государства". В Россию вернётся значительная часть контингента, конкретных цифр президент не привёл.
"Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём по ним такие удары, которых они пока и не видели", - добавил Путин.
О победе над "Исламским государством" российское Минобороны объявило 6 декабря. В ведомстве заявили, что в Сирии не осталось ни одного населённого пункта, который бы находился под контролем террористов.
Российская операция в Сирии проводилась с сентября 2015 года. В ней принимали участие авиация, флот и сухопутные войска. В ходе операции, по официальным данным, погибли более 40 российских военных.
Согласно сайту Кремля, единственный раз президент России посещал Сирию в 2010 году - в мае Дмитрий Медведев приехал в Дамаск с официальным визитом.
Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии после разгрома террористов "Исламского государства". В Россию вернётся значительная часть контингента, конкретных цифр президент не привёл.
"Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём по ним такие удары, которых они пока и не видели", - добавил Путин.
О победе над "Исламским государством" российское Минобороны объявило 6 декабря. В ведомстве заявили, что в Сирии не осталось ни одного населённого пункта, который бы находился под контролем террористов.
Российская операция в Сирии проводилась с сентября 2015 года. В ней принимали участие авиация, флот и сухопутные войска. В ходе операции, по официальным данным, погибли более 40 российских военных.
Согласно сайту Кремля, единственный раз президент России посещал Сирию в 2010 году - в мае Дмитрий Медведев приехал в Дамаск с официальным визитом.
Источник: Сайт Президента РФ