ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 ноября глава РФ Владимир Путин посетит Тегеран с рабочим визитом для участия в трёхсторонней встрече с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе саммита предполагается обсудить наиболее актуальные темы взаимодействия России, Азербайджана и Ирана в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.



Кроме того, состоятся двусторонние встречи главы Российского государства с руководителями Ирана и Азербайджана.