Владимир Путин проведёт переговоры с лидерами Ирана и Азербайджана
30.10.2017, 16:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 ноября глава РФ Владимир Путин посетит Тегеран с рабочим визитом для участия в трёхсторонней встрече с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В ходе саммита предполагается обсудить наиболее актуальные темы взаимодействия России, Азербайджана и Ирана в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, состоятся двусторонние встречи главы Российского государства с руководителями Ирана и Азербайджана.
Источник: Официальный сайт Кремля