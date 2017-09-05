ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Мексиканских Соединённых Штатов Энрике Пеньей Ньето.

Обсуждались текущее состояние и перспективы развития российско-мексиканских отношений в торгово-экономической и инвестиционной областях, энергетической сфере, возможное углубление гуманитарных контактов, внешнеполитическое взаимодействие, в том числе на площадке различных международных организаций, актуальные вопросы региональной проблематики.

В составе российской делегации на встрече присутствовали Министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Президента Юрий Ушаков, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Министр энергетики Александр Новак, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.