ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, в том числе в контексте состоявшегося разговора Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом.

Затрагивалась также ситуация в Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу информировал членов Совбеза о ходе вывода российского воинского контингента из САР.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.