Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности
25.12.2017, 22:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Участники совещания обсудили актуальные вопросы внутрироссийской повестки дня. Отдельно рассматривались перспективы сирийского урегулирования с учётом завершившегося на днях очередного раунда переговоров в Астане. Состоялся также обмен мнениями о подготовке Конгресса сирийского национального диалога.
В совещании приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Участники совещания обсудили актуальные вопросы внутрироссийской повестки дня. Отдельно рассматривались перспективы сирийского урегулирования с учётом завершившегося на днях очередного раунда переговоров в Астане. Состоялся также обмен мнениями о подготовке Конгресса сирийского национального диалога.
В совещании приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Источник: Президент РФ