Владимир Путин рассказал о поддержке молодых семей
14.12.2017, 22:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство подготовило программу поддержки молодых семей. Об этом на ежегодной пресс-конференции для СМИ сообщил Владимир Путин. В первую очередь речь идёт о ежемесячных выплатах при рождении первого ребёнка.
"Первое - введение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка до достижения им полутора лет в размере прожиточного минимума, который будет выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения", - уточнил Президент России.
По его словам, в 2018 году размер выплаты составит 10 523 рубля, в 2019 - 10 836 рублей, а в 2020 году - 11 143 рубля.
Ещё одной мерой поддержки стало продление программы материнского капитала и расширение возможностей его использования. "Средства материнского капитала можно будет получать и тратить в виде ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением второго ребёнка до достижения им полутора лет и использовать для оплаты услуг в сфере дошкольного образования уже с двухмесячного возраста ребёнка", - объяснил Владимир Путин.
Он также заявил, что в России в ближайшее время будет решена проблема с нехваткой мест в детских садах. "В начале этой программы у нас более полумиллиона детей нуждались в местах в детских садах. Сейчас в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации эта задача решена полностью", - подчеркнул он.
В этом учебном году в столичные детские сады отправились более 424 тысяч малышей в возрасте до семи лет. Местами в дошкольных группах сейчас обеспечены все нуждающиеся дети в возрасте от двух лет восьми месяцев до семи лет.
Поддержке семей в столице тоже уделяется много внимания. Так, уже в следующем году размер детских пособий для малообеспеченных семей вырастет от трёх до 6,25 раза. Увеличение этих выплат затронет почти 300 тысяч юных москвичей. Почти в пять раз ежемесячное пособие на ребёнка вырастет для малообеспеченных семей с детьми до трёх лет - до 10 тысяч рублей (в 2017 году - две тысячи рублей).
Выплаты малообеспеченным матерям и отцам-одиночкам, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, на ребёнка до трёх лет увеличат до 15 тысяч рублей, а размер пособия на детей старше трёх лет и пособия многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, станет больше в два раза.
В бюджете Москвы рост социальных расходов в два раза опережает рост прочих статей. На социальные нужды в 2018 году планируется выделить 430 миллиардов рублей.
"Первое - введение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка до достижения им полутора лет в размере прожиточного минимума, который будет выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения", - уточнил Президент России.
По его словам, в 2018 году размер выплаты составит 10 523 рубля, в 2019 - 10 836 рублей, а в 2020 году - 11 143 рубля.
Ещё одной мерой поддержки стало продление программы материнского капитала и расширение возможностей его использования. "Средства материнского капитала можно будет получать и тратить в виде ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением второго ребёнка до достижения им полутора лет и использовать для оплаты услуг в сфере дошкольного образования уже с двухмесячного возраста ребёнка", - объяснил Владимир Путин.
Он также заявил, что в России в ближайшее время будет решена проблема с нехваткой мест в детских садах. "В начале этой программы у нас более полумиллиона детей нуждались в местах в детских садах. Сейчас в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации эта задача решена полностью", - подчеркнул он.
В этом учебном году в столичные детские сады отправились более 424 тысяч малышей в возрасте до семи лет. Местами в дошкольных группах сейчас обеспечены все нуждающиеся дети в возрасте от двух лет восьми месяцев до семи лет.
Поддержке семей в столице тоже уделяется много внимания. Так, уже в следующем году размер детских пособий для малообеспеченных семей вырастет от трёх до 6,25 раза. Увеличение этих выплат затронет почти 300 тысяч юных москвичей. Почти в пять раз ежемесячное пособие на ребёнка вырастет для малообеспеченных семей с детьми до трёх лет - до 10 тысяч рублей (в 2017 году - две тысячи рублей).
Выплаты малообеспеченным матерям и отцам-одиночкам, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, на ребёнка до трёх лет увеличат до 15 тысяч рублей, а размер пособия на детей старше трёх лет и пособия многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, станет больше в два раза.
В бюджете Москвы рост социальных расходов в два раза опережает рост прочих статей. На социальные нужды в 2018 году планируется выделить 430 миллиардов рублей.