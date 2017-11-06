ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи со стрельбой в баптистской церкви в американском городе Сазерленд-Спрингс на юге Техаса, жертвами которой стали 26 человек.



В телеграмме, в частности, говорится: "Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы.

В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых".



Напомним, 5 ноября 2017 года, белый мужчина в возрасте около 20 лет открыл стрельбу, у него было при себе автоматическое оружие и бронежилет.