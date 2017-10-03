Владимир Васильев назначен врио Главы Дагестана
03.10.2017, 18:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Приветствуя Владимира Васильева, Глава государства сказал: "Вы знаете, что когда речь идёт о Дагестане, мы всегда имеем в виду, что это один из важнейших регионов страны в целом, не говоря уже о Кавказе. Это очень красивая республика, красота её не только в природе, которая очевидна, но прежде всего в людях, которые там живут. Многое делается, кое-что меняется к лучшему, но количество проблем, к сожалению, ещё очень велико.
Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы. Я Вас хочу просить исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года, а дальше многое будет зависеть от Вас и от того, что произойдёт за этот почти год. Потому что в конечном итоге решать должны представители народа Дагестана, а Дагестан - это многонациональная республика, в лице депутатов республиканского парламента".
В ходе беседы Владимир Путин отметил огромный опыт работы Владимира Васильева в Министерстве внутренних дел и Государственной Думе: "За эти годы Вы, безусловно, стали тем человеком, которых у нас принято называть политическими тяжеловесами. Вы политик федерального значения, федерального уровня. И, на мой взгляд, такой человек сегодня и нужен республике".
Владимир Васильев в ответном слове подчеркнул, что для него это большая честь: "Честь - и само предложение, и получить его от Вас. Я представляю, насколько непростая стоит задача, но я сделаю всё, чтобы Вы не пожалели об этом. Самое главное - чтобы люди тоже почувствовали, что можно и нужно делать жизнь лучше.
Буду стараться сделать это искренне, ответственно, опираясь на людей, на местные кадры, безусловно. Когда-то я там работал, в непростые времена. Если такое доверие мне оказано, Вами и затем народом Дагестана, конечно, буду честно исполнять свой долг, опираясь на очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многонациональный народ Дагестана, с которым я знаком не понаслышке".
По итогам встречи Президент России пожелал Владимиру Васильеву удачи.
О Васильеве Владимире Абдуалиевиче
Член Бюро Высшего совета Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Член Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области.
В 1972 г. окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1978 г. - Всесоюзный юридический заочный институт, в 1991 г. - Академию МВД СССР. Кандидат юридических наук.
В 1967-1968 гг. - рабочий измеритель НИИ Точного приборостроения.
В 1968-1970 гг. - служба в Советской Армии.
В 1972-1983 гг. - следователь, инспектор, старший инспектор, заместитель начальника отдела, начальник отдела БХСС Бауманского РУВД г. Москвы.
В 1983-1987 гг. - начальник отдела, заместитель начальника УБХСС ГУВД г. Москвы.
В 1991-1992 гг. - главный инспектор инспекции Службы организации управления МВД РСФСР.
В 1992-1993 гг. - главный инспектор Главной инспекции Штаба МВД Российской Федерации.
В 1993-1995 гг. - заместитель начальника Штаба МВД - начальник Оперативного управления.
В 1995-1997 гг. - первый заместитель начальника ГУВД г.Москвы - начальник Штаба.
В 1997 г. - первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ.
В 1997-1998 гг. - первый заместитель Министра внутренних дел РФ - начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью.
В 1998-1999 гг. - первый заместитель министра внутренних дел РФ.
В 1999-2001 гг. - заместитель секретаря Совета Безопасности РФ.
В 2001-2003 гг. - статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвёртого (2003-2007 гг.), пятого (с декабря 2007 г.) созывов. Председатель Комитета Государственной думы по безопасности. Член фракции "Единая Россия".
По сентябрь 2010 г. - секретарь регионального Политического совета Тверского регионального отделения партии "Единая Россия".
4 декабря 2011 года избран депутатом Госдумы шестого созыва, член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции
18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва
Руководитель партийного проекта "Гражданский контроль"
Имеет звание генерал-полковника милиции.
Награждён орденами: "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орден Мужества, Орден Почёта, а также многими медалями.
Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы. Я Вас хочу просить исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года, а дальше многое будет зависеть от Вас и от того, что произойдёт за этот почти год. Потому что в конечном итоге решать должны представители народа Дагестана, а Дагестан - это многонациональная республика, в лице депутатов республиканского парламента".
В ходе беседы Владимир Путин отметил огромный опыт работы Владимира Васильева в Министерстве внутренних дел и Государственной Думе: "За эти годы Вы, безусловно, стали тем человеком, которых у нас принято называть политическими тяжеловесами. Вы политик федерального значения, федерального уровня. И, на мой взгляд, такой человек сегодня и нужен республике".
Владимир Васильев в ответном слове подчеркнул, что для него это большая честь: "Честь - и само предложение, и получить его от Вас. Я представляю, насколько непростая стоит задача, но я сделаю всё, чтобы Вы не пожалели об этом. Самое главное - чтобы люди тоже почувствовали, что можно и нужно делать жизнь лучше.
Буду стараться сделать это искренне, ответственно, опираясь на людей, на местные кадры, безусловно. Когда-то я там работал, в непростые времена. Если такое доверие мне оказано, Вами и затем народом Дагестана, конечно, буду честно исполнять свой долг, опираясь на очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многонациональный народ Дагестана, с которым я знаком не понаслышке".
По итогам встречи Президент России пожелал Владимиру Васильеву удачи.
О Васильеве Владимире Абдуалиевиче
Член Бюро Высшего совета Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Член Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области.
В 1972 г. окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1978 г. - Всесоюзный юридический заочный институт, в 1991 г. - Академию МВД СССР. Кандидат юридических наук.
В 1967-1968 гг. - рабочий измеритель НИИ Точного приборостроения.
В 1968-1970 гг. - служба в Советской Армии.
В 1972-1983 гг. - следователь, инспектор, старший инспектор, заместитель начальника отдела, начальник отдела БХСС Бауманского РУВД г. Москвы.
В 1983-1987 гг. - начальник отдела, заместитель начальника УБХСС ГУВД г. Москвы.
В 1991-1992 гг. - главный инспектор инспекции Службы организации управления МВД РСФСР.
В 1992-1993 гг. - главный инспектор Главной инспекции Штаба МВД Российской Федерации.
В 1993-1995 гг. - заместитель начальника Штаба МВД - начальник Оперативного управления.
В 1995-1997 гг. - первый заместитель начальника ГУВД г.Москвы - начальник Штаба.
В 1997 г. - первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ.
В 1997-1998 гг. - первый заместитель Министра внутренних дел РФ - начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью.
В 1998-1999 гг. - первый заместитель министра внутренних дел РФ.
В 1999-2001 гг. - заместитель секретаря Совета Безопасности РФ.
В 2001-2003 гг. - статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвёртого (2003-2007 гг.), пятого (с декабря 2007 г.) созывов. Председатель Комитета Государственной думы по безопасности. Член фракции "Единая Россия".
По сентябрь 2010 г. - секретарь регионального Политического совета Тверского регионального отделения партии "Единая Россия".
4 декабря 2011 года избран депутатом Госдумы шестого созыва, член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции
18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва
Руководитель партийного проекта "Гражданский контроль"
Имеет звание генерал-полковника милиции.
Награждён орденами: "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орден Мужества, Орден Почёта, а также многими медалями.
Источник: Правительство Дагестана