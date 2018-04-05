ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Боевые действия в Восточной Гуте и её воздушные бомбардировки прекращены. 130 тысяч сирийцев смогли покинуть этот анклав и нашли приют на контролируемой властями территории. Однако жители Думы, которая также входит в Восточную Гуту, по-прежнему в осаде. В настоящее время Дамаск и Российская Федерация ведут переговоры с вооружёнными группами внутри Думы. Об этом рассказал советник представителя ООН по Сирии Ян Эгеланн.



«В последнее время мы не получали сообщений о боевых действиях и воздушных бомбардировках (Восточной Гуты)», - сказал Специальный советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгеланн, выступая перед журналистами в Женеве. По его мнению, это означает, что бои в густонаселённом районе Восточной Гуты, жители которого пережили многолетнюю осаду и прошли через тяжёлые испытания, прекратились.

В Восточной Гуте в течение нескольких лет в условиях осады жили примерно 400 тысяч человек. С 9 марта, когда прекратились бои, этот анклав покинули 130 тысяч человек. Из них 83 тысячи сначала поселились в коллективных приютах на контролируемой правительством территории в сельском пригороде Дамаска. Сейчас многие покинули эти убежища. Переселенцы нашли приют у родственников или в других местах.

В районах Думы, подконтрольных оппозиционным группам, остаётся ещё от 80 тысяч до 150 тысяч человек.

«Сейчас идут переговоры правительства (Сирии) и Российской Федерации с вооружёнными группами внутри Думы - в той местности, которая по-прежнему находится под контролем вооружённой оппозиции. Мы надеемся, что стороны сумеют договориться …», - сказал Специальный советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

Он выразил надежду, что эти договорённости позволят людям самим решить, хотят ли они покинуть Думу или остаться там, а также будут предусматривать амнистию для тех, кто сложит оружие.

Ян Эгеланн подтвердил, что сотрудники гуманитарных организаций ООН получили доступ во многие районы Восточной Гуты, однако они пока не могут добраться до жителей Думы.

Представитель ООН напомнил о тяжёлом положении гражданских лиц в Африне, Идлибе и многих других районах Сирии. Он подчеркнул, что в Сирии не затихают бомбардировки и обстрелы. Мирные жители по-прежнему находятся в опасности и не могут вернуться в родные места.

Но, по словам представителя ООН, в последнее время в прессе всё реже освещают страдания и массовые перемещения сирийцев, а доноры не спешат выделять средства на финансирование проектов в Сирии. В этом году на гуманитарную деятельность в этой стране было предоставлено 7,7 процента необходимой для этих целей суммы. Но война в стране продолжается. Только в первые три месяца этого года перемещёнными лицами стали полмиллиона жителей Сирии.

«По итогам первой четверти года на гуманитарную операцию ООН в Сирии мы получили лишь 7,7 процента необходимого финансирования. Это очень серьёзная нехватка средств. Мы не должны отворачиваться сирийцев в такое трудное время», - заявил Ян Эгеланн. Он добавил, что массовая эвакуация сирийцев из осаждённых районов оборачивается непомерной нагрузкой на гуманитарных сотрудников и недостаток финансирования ещё больше осложняет их работу.