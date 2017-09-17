Влдаимир Путин проинспектирует ход учений "Запад-2017"
17.09.2017, 20:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин намерен в понедельник, 18 сентября, проинспектировать ход военных учений РФ и Белоруссии "Запад-2017" на полигоне "Лужский" в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Кремля.
"Восемнадцатого сентября сего года Владимир Путин прибудет в Ленинградскую область. Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия Вооружённых Сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдёт на полигоне "Лужский", - говорится в сообщении.
Между тем, уже завершился первый этап совместного стратегического учения РФ и Белоруссии "Запад-2017", сообщили в Минобороны РФ. Подразделения отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, выхода в районы сосредоточения, развёртывания пунктов управления.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов двух стран. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. Основные цели учений - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками.
"Восемнадцатого сентября сего года Владимир Путин прибудет в Ленинградскую область. Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия Вооружённых Сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдёт на полигоне "Лужский", - говорится в сообщении.
Между тем, уже завершился первый этап совместного стратегического учения РФ и Белоруссии "Запад-2017", сообщили в Минобороны РФ. Подразделения отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, выхода в районы сосредоточения, развёртывания пунктов управления.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов двух стран. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. Основные цели учений - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками.
Источник: Президент РФ