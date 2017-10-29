ОРЕАНДА-НОВОСТИ.Водолазы МЧС России на норвежском корабле отправились в район, где предположительно потерпел крушение российский вертолёт Ми-8 и найдены его обломки.

Российские спасатели для обследования места задействуют глубоководные аппараты.

По данным норвежской стороны, в 2-х км к северо-западу от мыса Хеер в акватории Баренцева моря на глубине более 200 м обнаружено предварительное место нахождения обломков пропавшего вертолёта Ми-8.

Напомним, что сегодня ночью спецборт Ил-76 МЧС России доставил спасателей МЧС России в Норвегию для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции по поиску вертолёта Ми-8 вблизи острова Шпицберген.