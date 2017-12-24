ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Операция российских вооруженных сил в Сирии, а также сотрудничество России, Ирана и Турции в вопросе стабилизации ситуации в регионе, доказали возможность успешной борьбы с терроризмом. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на первой региональной межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. В ней принимают участие главы парламентов Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Китая и России.

«Успешная борьба с терроризмом возможна. Это доказала операция российских Вооруженных сил в Сирии и прогресс, достигнутый в рамках дипломатических усилий России, Ирана и Турции при урегулировании сирийского конфликта», - отметил спикер Госдумы. По словам Володина, важнейшим условием такого успеха является многосторонний формат – «широкое международное сотрудничество, вовлечение всех сторон, заинтересованных в стабилизации положения в кризисных регионах».

«Именно в Сирии был сделан первый шаг к созданию по-настоящему эффективных международных механизмов искоренения терроризма, без двойных стандартов и на основе строгого соблюдения международного права», – уверен спикер Госдумы.

Тем не менее, отметил Володин, после разгрома «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии рассеянные группы террористов начали проникать в Афганистан, Пакистан, страны Юго-Восточной Азии и Европы. В этой связи он обратил внимание на необходимость выработать механизмы по совместному контролю передвижения террористов через границы. По его словам, в борьбе с терроризмом необходимы конкретные совместные действия стран-участниц конференции, в том числе сближение законодательств.