ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти Московской области и Москвы планируют взаимодействовать по вопросу рекультивации полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Москва и Московская область – это один мегаполис. Мы прекрасно понимаем, что и мы лично, и наши команды должны работать слаженно и в совершенно разных направлениях. И образование, и здравоохранение. Что касается мусора, да, действительно тема животрепещущая, актуальная. И здесь мы тоже работаем, безусловно, сообща. Рекультивация полигонов – это следующее, что нам предстоит», – сказал Воробьёв.

Он отметил, что рекультивация полигонов – не простая, но решаемая задача.

«А дальше деньги, большие деньги на то, чтобы каждый полигон соответствовал самым лучшим экологическим стандартам. И Москва здесь оказалась рядом. За что я благодарен мэру», – добавил Воробьёв.