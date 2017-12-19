Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в Ненецком автономном округе
19.12.2017, 18:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня около 10 часов 30 минут в аэропорту города Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа совершил жёсткую посадку самолёт "АН-2", выполнявший внутренний рейс по маршруту "город Нарьян-Мар-посёлок Харута". На борту находились 2 члена экипажа и 11 пассажиров. Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются.
По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).
В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Северо-Западном следственном управлении на транспорте незамедлительно проведено оперативное совещание, разработан согласованный план следственно-оперативных мероприятий.
По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).
В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Северо-Западном следственном управлении на транспорте незамедлительно проведено оперативное совещание, разработан согласованный план следственно-оперативных мероприятий.
Источник: Следственный комитет