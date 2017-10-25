ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ходе визита в Дальнереченский городской округ во вторник, 24 октября, встретился с депутатами городской и районной Дум. Одним из центральных вопросов, поднятых народными избранниками во время мероприятия, стала необходимость обустройства территории бывшего детского городского парка.

Как отметил депутат Думы Дальнереченского муниципального района Сергей Кузьмин, раньше парк был излюбленным местом отдыха горожан, там стояли аттракционы, была установлена сцена, где проводились мероприятия и выступали детские творческие коллективы, работало детское кафе. Но всё изменилось после продажи территории парка частному лицу.

«Когда-то давно территория парка была муниципальной, но потом её продали, и теперь там полное запустение, парк стоит заброшенный. Как его возобновить?», – обратился депутат к главе региона.

Андрей Тарасенко предложил договориться с собственником о передаче участка в муниципальную собственность.

«Если он готов подарить землю городу, мы дадим муниципалитету деньги на обустройство, чтобы сделали хороший парк для жителей города и района. Собственнику можно подобрать другой участок взамен этого», – поручил врио Губернатора.

Также одной из главных тем диалога главы региона с депутатами стала проблема обеспечения жителей муниципалитета рабочими местами. Было отмечено, что в Дальнереченске нет градообразующих предприятий, уровень жизни населения очень невысок. По мнению Андрея Тарасенко, решить вопрос можно с помощью открытия новых производств – в Дальнереченске, как и во всем крае, необходимо поднимать сельское хозяйство, и все возможности для этого у муниципалитета есть.

«Здесь надо развивать животноводство, чтобы всё своё было: мясо, яйца, молоко. Нам нужны опытные животноводы из центральной части России, чтобы помогли нам в организации этой работы. А если будет развиваться сельское хозяйство, то понадобится и техника, поэтому можно попробовать наладить в Дальнереченске сборку тракторов», – отметил врио Губернатора, добавив, что намерен провести диалог с партнёрами из Республики Беларусь, которые могли бы поставлять в край соответствующие запчасти.

В продолжение темы был затронут кадровый вопрос. Депутаты пожаловались главе Приморья, что перспективная молодёжь уезжает из муниципалитета, выпускники не хотят возвращаться на малую родину, а социальные учреждения остаются без специалистов.

«Особенно волнует дефицит кадров в школах. Может быть, как-то можно решить вопрос о том, чтобы на законодательном уровне было закреплено распределение выпускников с соответствующей государственной поддержкой?», – спросил депутат городской Думы Сергей Игнатьев.

Андрей Тарасенко отметил, что уже имеет успешный опыт привлечения к работе молодых специалистов – в своё время врио Губернатора занимался развитием одного из судоремонтных заводов, которому остро требовались кадры. По словам главы региона, здесь нужно предусмотреть целый комплекс мер поддержки – от организации взаимодействия с вузами и работодателем до обеспечения выпускников жильем.

«Будем приглашать сюда молодых специалистов из разных городов – Санкт-Петербурга, Хабаровска, регионов Дальнего Востока, или будем пытаться получить квоту для нашего края. В целом вопрос, конечно, очень важный. Будем решать», – подчеркнул врио Губернатора. Например, с некоторыми дальневосточными педагогическими вузами уже есть договорённость об организации стажировок в учреждениях Приморья, добавил Андрей Тарасенко.