ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Все больше россиян назначают пенсию через интернет: за девять месяцев 2017 года 1 млн 36 тыс. россиян назначили себе пенсию через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это на 263 тыс. больше, чем за весь 2016 год. Определились со способом доставки пенсии более 1,7 млн человек – что на 607 тыс. больше, чем за весь 2016 год.

Назначение пенсии и выбор способа её доставки – это две электронные услуги, которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей. В 2016 году пенсию через сайт ПФР назначили в 11 раз больше человек, чем в 2015 году, определились со способом её доставки – в 14 раз больше.

В некоторых регионах доля граждан, подавших заявление на назначение или смену доставки пенсии в электронном виде, превышает 90%: Республика Карелия (95,7%), Республика Бурятия (94,8%), Республика Адыгея (93,2%), Тамбовская область (93,1%), Волгоградская область (93%).

Несмотря на то, что год ещё не закончился, обращение к большинству ключевых электронных сервисов ПФР уже превысило уровень всего 2016 года. Ряд услуг превосходит уровень 2016 года вдвое и даже втрое. Двойное превышение показывают электронные обращения на выдачу материнского сертификата, назначение ЕДВ и заказ справки о размере пенсии и соцвыплат; тройное превышение – электронное заявление о распоряжении средствами материнского капитала и о назначении выплат из средств пенсионных накоплений.

В целом, за девять месяцев 2017 года количество граждан, которые воспользовались сервисами Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, составило 5,5 млн человек.