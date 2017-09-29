Встреча Путина и Эрдогана позитивно повлияет на развитие ситуации на Ближнем Востоке – Железняк
«Благодаря совместным усилиям по преодолению возникшего кризиса, наши страны сумели найти общий подход к решению важнейших региональных проблем, включая борьбу с терроризмом, создание зон деэскалации, приближение к миру на сирийской земле», - считает парламентарий.
По мнению депутата, каждая новая встреча двух лидеров демонстрирует прагматичный и конструктивный подход глав государств к решению острых вопросов. «Очевидно, что Россия и Турция планомерно движутся по пути вывода на качественно новый уровень двусторонних отношений, у которых большие перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях, включая глобальные проекты в энергетике, вопросы обороны, торговлю, сельское хозяйство и туризм. Убежден, что ведущим политическим силам наших стран необходимо активно содействовать реализации намеченных совместных проектов, в том числе рамках подготовки к предстоящему в 2019 году перекрестного российско-турецкого года культуры и туризма», - отметил Железняк.
«Крайне важно, что между главами наших государств сформировано взаимопонимание в вопросах региональной и глобальной безопасности, которое основано на понимании нашей ответственности за судьбы народов наших стран. Президенты однозначно высказались за продолжение совместных усилий по развитию мирного процесса в Сирии, что будет способствовать повышению эффективности переговорного процесса, а также военной и гуманитарной операции в этой многострадальной стране», - подчеркнул парламентарий.
«Россия и Турция демонстрируют независимую внешнюю политику, несмотря на существующее внешнее давление. Нашим странам необходимо продолжить движение по пути укрепления взаимного доверия, а также сближения позиций по ключевым международным проблемам, продвигая идеи мира и стабильности», - заключил Железняк.