ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоявшаяся в Анкаре встреча Президента России Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана будет иметь значимые позитивные последствия для двусторонних отношений и для развития ситуации в Ближневосточном регионе. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк.

«Благодаря совместным усилиям по преодолению возникшего кризиса, наши страны сумели найти общий подход к решению важнейших региональных проблем, включая борьбу с терроризмом, создание зон деэскалации, приближение к миру на сирийской земле», - считает парламентарий.

По мнению депутата, каждая новая встреча двух лидеров демонстрирует прагматичный и конструктивный подход глав государств к решению острых вопросов. «Очевидно, что Россия и Турция планомерно движутся по пути вывода на качественно новый уровень двусторонних отношений, у которых большие перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях, включая глобальные проекты в энергетике, вопросы обороны, торговлю, сельское хозяйство и туризм. Убежден, что ведущим политическим силам наших стран необходимо активно содействовать реализации намеченных совместных проектов, в том числе рамках подготовки к предстоящему в 2019 году перекрестного российско-турецкого года культуры и туризма», - отметил Железняк.

«Крайне важно, что между главами наших государств сформировано взаимопонимание в вопросах региональной и глобальной безопасности, которое основано на понимании нашей ответственности за судьбы народов наших стран. Президенты однозначно высказались за продолжение совместных усилий по развитию мирного процесса в Сирии, что будет способствовать повышению эффективности переговорного процесса, а также военной и гуманитарной операции в этой многострадальной стране», - подчеркнул парламентарий.

«Россия и Турция демонстрируют независимую внешнюю политику, несмотря на существующее внешнее давление. Нашим странам необходимо продолжить движение по пути укрепления взаимного доверия, а также сближения позиций по ключевым международным проблемам, продвигая идеи мира и стабильности», - заключил Железняк.