ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рейтинге регионов Российской Федерации по развитию информационного общества Республика Саха (Якутия) сегодня занимает 24 место.

Рейтинг высчитывается по 120 показателям. Приоритетными показателями 2017 года стали ИКТ-инфраструктура, электронное правительство, ИКТ в сфере образования, ИКТ в сфере здравоохранения, ИКТ в сфере транспорта.

«Подняться на 29 пунктов в рейтинге за один год – большое достижение для республики. Мы замыкаем десятку регионов с наиболее значительным улучшением позиции в рейтинге Минкомсвязи», – прокомментировал министр связи и информационных технологий РС (Я) Александр Борисов.

Первые три позиции в рейтинге 2017 года занимают Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. На последних позициях – Еврейская АО, Чеченская Республика и Республика Крым, сообщает пресс-служба Министерства связи и информационных технологий республики.