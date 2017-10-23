Яровая: Сохранение водных биоресурсов обеспечит поступления в бюджет регионов
23.10.2017, 18:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сохранение водных биологических ресурсов обеспечит прямые поступления в бюджет регионов, загрузку рыбопромышленных предприятий, обеспечение прибрежных территорий рабочими местами сохранение экосистемы. Такое мнение выразила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя итоги парламентских слушаний «О направлениях осуществления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».
«Скоро исполняется 2 года с момента принятия закона, запрещающего дрифтерный лов, который ранее «перекрывал» побережье сетями, не пуская рыбу к берегу. За это времяподходы рыбы ценных пород к дальневосточным берегам значительно выросли. По сравнению с 2013 годом в 2017 году вылов лососевых вырос почти на 80 % и составил 241 тысяч тонн, то есть более чем на сотню тысяч тонн рыбы. Вылов горбуши, которая «дрифтерами» просто выбрасывалась за борт, вырос более чем в 4 раза. Это подтверждаем правильность и своевременность принятого нами решения», - рассказала вице-спикер.
Яровая напомнила, что закон о запрете дрифтерного лова, который был поддержан Президентом РФ, разрабатывался в тесном взаимодействии с членами Совета Федерации РФ.
По словам зампредседателя Госдумы, сейчас ведется подготовка нормативно-правовых актов на уровне Правительства РФ, обеспечивающих реализацию закона в части инвестиционных квот. «В наш адрес поступают обращения рыбаков, подчеркивающие важность появления инвестквотирования в рыбной промышленности и выражающие заинтересованность в необходимости полного согласования разрабатываемых подзаконных актов с исходными положениями принятого закона. В этой связи мы направляем запрос на имя руководителя Росрыболовства с просьбой обеспечить установление единого прозрачного механизма отбора инвестиционных проектов», - сообщила Яровая.
Вице-спикер Госдумы также рассказала, что 17 ноября в Калининграде на заводе «Янтарь» состоится первый спуск на воду головного сейнера-траулера «Ленинец», построенного для одного из старейших рыбодобывающих предприятий Камчатки – рыболовецкого колхоза имени Ленина. «Это пример того, как инвестиционные квоты и ответственная позиция самих рыбаков дают результат, как добросовестное предприятие видит будущее не в «проедании» прибыли, а в развитии производства», - подчеркнула Яровая.
«Важно, чтобы правила, которые сейчас разрабатывает Росрыболовство, давали именно такие результаты, были направлены на поддержку предприятий, которые работают на внутренний рынок России, ведут ответственную политику, создают рабочие места, отвечают и интересам региона, и государственным интересам», - добавила она.
«Скоро исполняется 2 года с момента принятия закона, запрещающего дрифтерный лов, который ранее «перекрывал» побережье сетями, не пуская рыбу к берегу. За это времяподходы рыбы ценных пород к дальневосточным берегам значительно выросли. По сравнению с 2013 годом в 2017 году вылов лососевых вырос почти на 80 % и составил 241 тысяч тонн, то есть более чем на сотню тысяч тонн рыбы. Вылов горбуши, которая «дрифтерами» просто выбрасывалась за борт, вырос более чем в 4 раза. Это подтверждаем правильность и своевременность принятого нами решения», - рассказала вице-спикер.
Яровая напомнила, что закон о запрете дрифтерного лова, который был поддержан Президентом РФ, разрабатывался в тесном взаимодействии с членами Совета Федерации РФ.
По словам зампредседателя Госдумы, сейчас ведется подготовка нормативно-правовых актов на уровне Правительства РФ, обеспечивающих реализацию закона в части инвестиционных квот. «В наш адрес поступают обращения рыбаков, подчеркивающие важность появления инвестквотирования в рыбной промышленности и выражающие заинтересованность в необходимости полного согласования разрабатываемых подзаконных актов с исходными положениями принятого закона. В этой связи мы направляем запрос на имя руководителя Росрыболовства с просьбой обеспечить установление единого прозрачного механизма отбора инвестиционных проектов», - сообщила Яровая.
Вице-спикер Госдумы также рассказала, что 17 ноября в Калининграде на заводе «Янтарь» состоится первый спуск на воду головного сейнера-траулера «Ленинец», построенного для одного из старейших рыбодобывающих предприятий Камчатки – рыболовецкого колхоза имени Ленина. «Это пример того, как инвестиционные квоты и ответственная позиция самих рыбаков дают результат, как добросовестное предприятие видит будущее не в «проедании» прибыли, а в развитии производства», - подчеркнула Яровая.
«Важно, чтобы правила, которые сейчас разрабатывает Росрыболовство, давали именно такие результаты, были направлены на поддержку предприятий, которые работают на внутренний рынок России, ведут ответственную политику, создают рабочие места, отвечают и интересам региона, и государственным интересам», - добавила она.
Источник: https://er.ru