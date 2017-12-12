ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Победа России в Сирии над наиболее агрессивной и сильной группировкой террористов - историческая победа. Такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

"Россия, прежде всего, защитила своих граждан от самого страшного и жестокого врага и спасла Сирию от уничтожения. Россия на деле показала и доказала, что побеждать терроризм можно и должно. Честно, правомерно и бескомпромиссно наши офицеры и солдаты, проявив мужество и героизм, высочайший профессионализм и лучшие качества военной дипломатии, нанесли сокрушительный удар по боевикам", - подчеркнула парламентарий.

По словам Яровой, Россия помогла мирному народу Сирии, подарила шанс на новую жизнь. "Гуманитарная помощь беспрецедентна. Масштаб мужества и добра нашей Армии, наших военнослужащих - это отражение огромной любви и верности России, самых гуманных идеалов - защиты мира и справедливости", - указала она.

Депутат отметила, что решение Верховного главнокомандующего России - Президента РФ Владимира Путина изменило опасную и чудовищную логику геополитического заигрывания с терроризмом и лукавства. "Наша страна открыла новую страницу возможной стратегии глобальной безопасности, к которой давно призывает весь мир наш Президент - равной и неделимой безопасности, на основе принципов ООН, решительной зашиты мира от терроризма", - подчеркнула она.

Яровая выразила уверенность, что и другим странам тоже дан шанс последовать не амбициям и неприличной приватизации чужих побед, а объединить усилия с Россией и добиться общих побед над терроризмом. "Уверена, что народы Европы уже давно ждут такого здравомыслия от своих политиков", - сказала она.

"Огромные и самые сердечные слова благодарности нашим военнослужащим, офицерам и командирам, медикам, их семьям", - заключила парламентарий.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин, прибывший в понедельник утром нa российскую базу в сирийском Хмеймиме, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Глава государства отметил, что за два с небольшим года Вооружённые Силы РФ вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов.