ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 400 парковок на 1,4 тысячи машино-мест для легковых такси обустроили в столице с 2012 года. Парковки только для такси отмечены специальными дорожными знаками. Таксисты могут бесплатно припарковаться на них, чтобы подождать новый заказ или отдохнуть. Стоянки расположены в наиболее оживлённых местах, куда горожане чаще всего вызывают такси. Благодаря парковкам время ожидания машин пассажирами сократилось.

«В этом году мы планируем организовать в городе ещё 40 стоянок, которые вместят 100 автомобилей. Новые парковки для такси будут созданы у крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро, а также неподалёку от главных городских достопримечательностей», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Список адресов для новых стоянок сейчас прорабатывается. Желаемые адреса парковок могут предложить горожане. Для этого им нужно написать в электронную приёмную Правительства Москвы. В обращении следует указать точный адрес и ориентиры места, где нужна стоянка, а также приложить к нему фотографию территории.