ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о передаче регионам права устанавливать дифференцированные ставки единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).

Законопроект был инициирован Московской областной Думой. Документ предоставляет субъектам РФ полномочия по определению ставки в зависимости от категории налогоплательщика, вида производимой сельскохозяйственной продукции, объёма доходов и численности сотрудников предприятия. Сейчас ставка единого сельхозналога установлена в размере 6% на общефедеральном уровне.

Законопроектом предлагается предоставить субъектам РФ право устанавливать ставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) в пределах от 0% до 6% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков. Размер ставки может зависеть от видов производимой сельхозпродукции, а также от видов работ и услуг, от размера доходов от реализации произведенной сельхозпродукции, включая продукцию её первичной переработки, произведённую из сельскохозяйственного сырья собственного производства, а также от выполнения работ и оказания услуг, от места ведения предпринимательской деятельности, средней численности работников.

В случае принятия субъектом РФ решения о снижении ставки единого сельскохозяйственного налога в пределах от 0 до 6% суммы выпадающих доходов этого субъекта не превысят 1%, подсчитали авторы законопроекта.

"Снижение налоговой нагрузки на сельскохозяйственные предприятия повысит инвестиционную привлекательность отрасли и позволит увеличить долю отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и международном рынке. Рост количества сельхозпредприятий в свою очередь приведёт к появлению новых рабочих мест, увеличению поступлений по налогу на доходы физлиц и развитию территорий в целом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас возможность понижать ставки ЕСХН действует для республики Крым и города федерального значения Севастополя: на период 2015-2016 годов ставку можно было понижать до 0%, на период 2017 - 2021 годов - до 4%.