Законопроект о расширении имущественной поддержки малого бизнеса внесен в Госдуму
08.02.2018, 15:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, расширяющий имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в частности дающий им преимущественное право выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества. Соответствующий документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Сейчас субъекты МСП, арендующие региональное государственное или муниципальное имущество, могут воспользоваться преимущественным правом его выкупа до 1 июля 2018 года. При этом предусмотренные условия выкупа привязаны к сроку аренды имущества. Законопроект предусматривает введение бессрочного действия преимущественного права на выкуп арендуемого имущества.
В сопроводительных материалах к законопроекту отмечается, что предложенная норма была поддержана большинством субъектов России и объединениями предпринимателей. При этом в соответствии с законопроектом отменяется привязка к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта МСП.
Кроме того, согласно законодательству субъекты МСП не могут выкупать арендуемое федеральное имущество (только региональное или муниципальное). Законопроект снимает это ограничение.
"Предоставление субъектам МСП преимущественного права выкупа недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, по аналогии с уже имеющимся у них преимущественным правом выкупа недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности, представляется оправданным в целях уравнивания в правах арендаторов федерального имущества и арендаторов имущества субъектов РФ и муниципального имущества", - отмечается в пояснительной записке.
Законопроект также вносит поправки в Земельный кодекс РФ и устанавливает возможность проведения специализированных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков только среди субъектов МСП. Предлагается запретить передачу прав и обязанностей по заключённым с субъектами МСП договорам аренды земельных участков третьим лицам.
"Предоставление дополнительных возможностей по участию субъектов МСП в процедурах выкупа государственного или муниципального имущества, по приобретению в аренду земельных участков выступит действенной мерой, направленной на укрепление имущественной основы ведения предпринимательской деятельности", - отмечается в пояснительной записке.
Сейчас субъекты МСП, арендующие региональное государственное или муниципальное имущество, могут воспользоваться преимущественным правом его выкупа до 1 июля 2018 года. При этом предусмотренные условия выкупа привязаны к сроку аренды имущества. Законопроект предусматривает введение бессрочного действия преимущественного права на выкуп арендуемого имущества.
В сопроводительных материалах к законопроекту отмечается, что предложенная норма была поддержана большинством субъектов России и объединениями предпринимателей. При этом в соответствии с законопроектом отменяется привязка к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта МСП.
Кроме того, согласно законодательству субъекты МСП не могут выкупать арендуемое федеральное имущество (только региональное или муниципальное). Законопроект снимает это ограничение.
"Предоставление субъектам МСП преимущественного права выкупа недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, по аналогии с уже имеющимся у них преимущественным правом выкупа недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности, представляется оправданным в целях уравнивания в правах арендаторов федерального имущества и арендаторов имущества субъектов РФ и муниципального имущества", - отмечается в пояснительной записке.
Законопроект также вносит поправки в Земельный кодекс РФ и устанавливает возможность проведения специализированных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков только среди субъектов МСП. Предлагается запретить передачу прав и обязанностей по заключённым с субъектами МСП договорам аренды земельных участков третьим лицам.
"Предоставление дополнительных возможностей по участию субъектов МСП в процедурах выкупа государственного или муниципального имущества, по приобретению в аренду земельных участков выступит действенной мерой, направленной на укрепление имущественной основы ведения предпринимательской деятельности", - отмечается в пояснительной записке.
Источник: Единая Россия