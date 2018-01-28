ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 заместитель главы МЧС России Владлен Аксёнов проверил боеготовность пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, а также встретился с Председателем Правительства республики Владимиром Сушковым.

Во время рабочей поездки Владлен Аксёнов посетил ряд пожарно-спасательных частей, Саранский поисково-спасательный отряд, Мордовскую республиканскую аварийно-спасательную службу и службу пожаротушения. Во всех подразделениях он осмотрел оснащение и технику, стоящую на вооружении пожарно-спасательного гарнизона, встретился с личным составом.

В зоне выезда пожарно-спасательной части №1 города Саранска располагается два ключевых объекта Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Это стадион «Мордовия-Арена» на 45 000 зрительских мест и аэропортовый комплекс, который будет ежедневно принимать международные рейсы с участниками и гостями чемпионата.

Ранее, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года прошло пожарно-тактическое учение в здании Спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике. В период проведения турнира данный объект будет использоваться как тренировочная база команд – участниц.

В соответствии с тактическим замыслом, в результате короткого замыкания произошло загорание на первом этаже медицинского блока. Сработала пожарная сигнализация. Представители администрации проконтролировали проведение эвакуации, проверили персонал по спискам, встретили прибывающие пожарно-спасательные подразделения и сообщили пожарным о принятых мерах. Выяснилось, что не все смогли самостоятельно покинуть помещение - поиском и спасением людей занялись звенья газодымозащитной службы. Было создано 2 участка тушения пожара. Задачей первого стало непосредственное тушение, задачей второго – защита от огня смежных помещений и эвакуация людей.