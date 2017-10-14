Замминистра РФ провёл переговоры с председателем политбюро палестинского движения ХАМАС
14.10.2017, 19:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 13 октября по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л. Богданова с председателем политбюро ХАМАС И.Ханией.
В ходе беседы И.Хания информировал о деталях подписанного 12 октября в Каире соглашения о межпалестинском примирении между движениями ХАМАС и ФАТХ, подтвердив твёрдую нацеленность руководства ХАМАС на реализацию достигнутых договорённостей. При этом была выражена признательность России за её последовательную позицию по вопросу восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП.
С российской стороны была акцентирована готовность продолжать оказывать содействие усилиям, предпринимаемым, в том числе Египтом, с целью завершения процесса межпалестинского примирения. Подтвержена также принципиальная позиция России в пользу двухгосударственного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, включая Арабскую мирную инициативу, предусматривающую создание независимого государства Палестина в границах 1967 г., которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем.
В ходе беседы И.Хания информировал о деталях подписанного 12 октября в Каире соглашения о межпалестинском примирении между движениями ХАМАС и ФАТХ, подтвердив твёрдую нацеленность руководства ХАМАС на реализацию достигнутых договорённостей. При этом была выражена признательность России за её последовательную позицию по вопросу восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП.
С российской стороны была акцентирована готовность продолжать оказывать содействие усилиям, предпринимаемым, в том числе Египтом, с целью завершения процесса межпалестинского примирения. Подтвержена также принципиальная позиция России в пользу двухгосударственного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, включая Арабскую мирную инициативу, предусматривающую создание независимого государства Палестина в границах 1967 г., которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем.
Источник: http://www.mid.ru