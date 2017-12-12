ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.М.Гатилов провёл встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Ж.-П.Лакруа, находившимся с рабочим визитом в Москве.

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития и совершенствования ооновского миротворчества. Заместитель Генсекретаря ООН подробно разъяснил направленность проводимых руководством ООН реформ на данном направлении.

С российской стороны было подчёркнуто, что при проведении любых преобразований, в частности, введение в практическую плоскость таких концепций, как "разведка" в миротворчестве ООН, необходимо исходить из важности сохранения межгосударственной природы Организации, а также демократического характера принятия её решений, с должным учётом позиции всех государств-членов.

Акцентирована также необходимость строгого соблюдения базовых принципов миротворчества (согласие сторон конфликта, беспристрастность и неприменение силы, кроме случаев самообороны и выполнения мандата Совета Безопасности); подчеркнута недопустимость чрезмерного увлечения "сильными" и тем более превентивными действиями, равно как и привлечения миротворцев к наступательным и контртеррористическим операциям, а также использования миротворцами защиты гражданского населения в качестве предлога для применения силы против принимающего миротворческую миссию государства.

Кроме того, в ходе своего визита Ж.-П.Лакруа был также принят в Минобороны России, МВД России и Секретариате ОДКБ.