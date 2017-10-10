ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Сочи состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели ряд проектов документов, направленных на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в различных сферах деятельности СНГ.

В частности, одобрены проекты Заявления глав государств Содружества о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, решения Совета глав государств СНГ об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2019 года Годом книги, 2020 года – Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, решений Совета глав государств СНГ о Разграничении полномочий между Советом глав государств и Советом глав правительств Содружества, о Положении о Совете министров иностранных дел СНГ, о Положении об Экономическом совете Содружества.

Были также одобрены проекты Концепции сотрудничества государств Содружества в противодействии коррупции, Соглашения между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории России Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ, Соглашения об обмене информацией в рамках Содружества в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.

Главы внешнеполитических ведомств одобрили проект Основных направлений адаптации объединённой системы противовоздушной обороны государств Содружества к решению задач воздушно-космической обороны.

Утверждены Планы мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Программы поддержки и развития национальных видов спорта в Содружестве на период до 2020 года, а также Стратегии международного молодежного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года и Стратегии развития сотрудничества государств СНГ в области туризма на период до 2020 года.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ намечено провести 6 апреля 2018 года в Минске.