России и Вьетнаму необходимо в полной мере использовать возможности народной дипломатии – Яровая
07.12.2017, 20:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. России и Вьетнаму необходимо в полной мере использовать возможности народной дипломатии. Гуманитарное сотрудничество наших стран в сфере образования и туризма - лучшие форматы взаимодействия и узнавания друг друга. Об этом заявила заместитель председателя Государственной Думы, руководитель Центральной контрольной комиссии "Единой России" Ирина Яровая в рамках встречи депутатов фракции Партии с делегацией из Вьетнама во главе с членом Политбюро ЦК КПВ Чан Куок Выонгом.
"Мы относимся к Вьетнаму как к дружественной стране, и к вьетнамскому народу - как к близкому и по духу, и по отношению к жизни. В лице России Вьетнам имеет надёжного, честного и искреннего друга", - сказала Яровая.
Парламентарий напомнила, что в 2009 году "Единая Россия" и Коммунистическая партия Вьетнама подписали Соглашение о межпартийном сотрудничестве. Наши отношения на уровне партий проверены временем", - добавила Яровая.
Она отметила, что "хорошими знаками открытости навстречу друг другу" являются договорённость на высшем уровне о проведении перекрёстного Года России во Вьетнаме и Вьетнама в России в 2019 году по случаю 25-летия подписания Договора об основах дружественных отношений, совместное участие в международных форумах парламентариев стран АТР, участие высокой вьетнамской делегации в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза, активное участие представителей Вьетнама в Восточном экономическом форуме и приглашение руководства Госдумы принять участие в очередной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.
Также Яровая предложила коллегам из Вьетнама поддержать кандидатуру Екатеринбурга, который Россия выдвинула на право проведения Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025". Представители Вьетнама высказались "за" данное предложение.
"Россия сегодня обладает эксклюзивными техническими возможностями, и мы готовы к сотрудничеству с Вьетнамом, в особенности, в сфере совместного использования системы ГЛОНАСС и развития мирной атомной программы Вьетнама", - подчеркнула депутат.
В свою очередь член Политбюро ЦК КПВ Чан Куок Выонг сказал, что Вьетнам "исполнен решимости укреплять и развивать отношения с РФ". "Мы эффективно оцениваем сотрудничество между Россией и Вьетнамом в нефтегазовой сфере, сфере безопасности, образования и туризма. Нам надо и далее наращивать сотрудничество между нашими странами в этих сферах", - сказал он.
"Очень хорошо развиваются отношения между парламентами наших стран. Мы очень рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества между парламентами наших стран и благодарим Государственную Думу за создание условий и поддержку наших граждан в России", - подчеркнул член Политбюро ЦК КПВ. "Кроме того, межпартийные связи - важная основа для укрепления взаимодействия между Вьетнамом и Россией. В рамках нашего визита мы планируем заключить меморандум между партией "Единая Россия" и Коммунистической партией Вьетнама о дальнейшем сотрудничестве", - сообщил Чан Куок Выонг.
В заключение встречи Чан Куок Выонг выразил благодарность за конструктивный диалог, направленный на развитие сотрудничества России и Вьетнама.
"Мы относимся к Вьетнаму как к дружественной стране, и к вьетнамскому народу - как к близкому и по духу, и по отношению к жизни. В лице России Вьетнам имеет надёжного, честного и искреннего друга", - сказала Яровая.
Парламентарий напомнила, что в 2009 году "Единая Россия" и Коммунистическая партия Вьетнама подписали Соглашение о межпартийном сотрудничестве. Наши отношения на уровне партий проверены временем", - добавила Яровая.
Она отметила, что "хорошими знаками открытости навстречу друг другу" являются договорённость на высшем уровне о проведении перекрёстного Года России во Вьетнаме и Вьетнама в России в 2019 году по случаю 25-летия подписания Договора об основах дружественных отношений, совместное участие в международных форумах парламентариев стран АТР, участие высокой вьетнамской делегации в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза, активное участие представителей Вьетнама в Восточном экономическом форуме и приглашение руководства Госдумы принять участие в очередной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.
Также Яровая предложила коллегам из Вьетнама поддержать кандидатуру Екатеринбурга, который Россия выдвинула на право проведения Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025". Представители Вьетнама высказались "за" данное предложение.
"Россия сегодня обладает эксклюзивными техническими возможностями, и мы готовы к сотрудничеству с Вьетнамом, в особенности, в сфере совместного использования системы ГЛОНАСС и развития мирной атомной программы Вьетнама", - подчеркнула депутат.
В свою очередь член Политбюро ЦК КПВ Чан Куок Выонг сказал, что Вьетнам "исполнен решимости укреплять и развивать отношения с РФ". "Мы эффективно оцениваем сотрудничество между Россией и Вьетнамом в нефтегазовой сфере, сфере безопасности, образования и туризма. Нам надо и далее наращивать сотрудничество между нашими странами в этих сферах", - сказал он.
"Очень хорошо развиваются отношения между парламентами наших стран. Мы очень рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества между парламентами наших стран и благодарим Государственную Думу за создание условий и поддержку наших граждан в России", - подчеркнул член Политбюро ЦК КПВ. "Кроме того, межпартийные связи - важная основа для укрепления взаимодействия между Вьетнамом и Россией. В рамках нашего визита мы планируем заключить меморандум между партией "Единая Россия" и Коммунистической партией Вьетнама о дальнейшем сотрудничестве", - сообщил Чан Куок Выонг.
В заключение встречи Чан Куок Выонг выразил благодарность за конструктивный диалог, направленный на развитие сотрудничества России и Вьетнама.
Источник: Единая Россия