Президент РФ внес в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми
07.12.2017, 20:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин в среду внёс на рассмотрение Государственной Думы законопроект о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.
Ранее на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии в интересах детей по вопросам детства и материнства глава государства предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты малоимущим молодым семьям при рождении первого ребёнка до достижения им полутора лет. По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребёнка, установленного в субъекте Федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году - 10836 рублей, в 2020 - 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной.
Исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в свою очередь отметил, что фактически это самая масштабная программа по поддержке материнства и детства. "Озвученные стимулирующие меры будут способствовать повышению финансовой устойчивости семей и, как следствие, повышению рождаемости", – подчеркнул он.
Ранее на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии в интересах детей по вопросам детства и материнства глава государства предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты малоимущим молодым семьям при рождении первого ребёнка до достижения им полутора лет. По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребёнка, установленного в субъекте Федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году - 10836 рублей, в 2020 - 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной.
Исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в свою очередь отметил, что фактически это самая масштабная программа по поддержке материнства и детства. "Озвученные стимулирующие меры будут способствовать повышению финансовой устойчивости семей и, как следствие, повышению рождаемости", – подчеркнул он.
Источник: Единая Россия