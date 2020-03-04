04.03.2020, 12:00
Абызов намерен в СИЗО сыграть свадьбу
ИА «Ореанда-Новости». Бывшим министром Открытого правительства Михаилом Абызовым, которого обвиняют в миллиардных хищениях, было подано заявление о заключении брака с Валентиной Григорьевой, ранее работавшей стюардессой, проинформировал РИА Новости Александр Аснис, представляющий его интересы.
Собеседник агентства уведомил о подаче заявления в ЗАГС Рязанского района столицы. Также сообщается, что выездная регистрация брака состоится в СИЗО.
Адвокат также сказал, что свадьба состоится 25 марта в "Лефортово". Отмечатся, что проведение свадьбы согласовано с ФСИН.
У Григорьевой и Абызова в 2018 году родился сын. Абызов находится под стражей с двадцать седьмого марта прошлого года.
Собеседник агентства уведомил о подаче заявления в ЗАГС Рязанского района столицы. Также сообщается, что выездная регистрация брака состоится в СИЗО.
Адвокат также сказал, что свадьба состоится 25 марта в "Лефортово". Отмечатся, что проведение свадьбы согласовано с ФСИН.
У Григорьевой и Абызова в 2018 году родился сын. Абызов находится под стражей с двадцать седьмого марта прошлого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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