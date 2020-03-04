проинформировал РИА Новости Александр Аснис, представляющий его интересы.Собеседник агентства уведомил о подаче заявления в ЗАГС Рязанского района столицы. Также сообщается, что выездная регистрация брака состоится в СИЗО.У Григорьевой и Абызова в 2018 году родился сын. Абызов находится под стражей с двадцать седьмого марта прошлого года.