ИА «Ореанда-Новости». Бывшим министром Открытого правительства Михаилом Абызовым, которого обвиняют в миллиардных хищениях, было подано заявление о заключении брака с Валентиной Григорьевой, ранее работавшей стюардессой, проинформировал РИА Новости Александр Аснис, представляющий его интересы.

Собеседник агентства уведомил о подаче заявления в ЗАГС Рязанского района столицы. Также сообщается, что выездная регистрация брака состоится в СИЗО.

Адвокат также сказал, что свадьба состоится 25 марта в "Лефортово". Отмечатся, что проведение свадьбы согласовано с ФСИН. 

У Григорьевой и Абызова в 2018 году родился сын. Абызов находится под стражей с двадцать седьмого марта прошлого года.  